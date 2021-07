El argentino Cristian Ansaldi, lateral del Torino, aseguró este viernes que le gustaría jugar hasta los 40 años y que si le permiten hacerlo en el club turinés, estará "aún más feliz".

"Siempre he dicho que me gustaría jugar hasta los 40 años y si me dejan hacerlo aquí, estaré aún más feliz", afirmó Ansaldi en una rueda de prensa organizada durante la pretemporada del equipo turinés.