El presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, posa para los fotógrafos a su llegada a los premios ''FIFA the Best 2018'' en Londres, Reino Unido. EFE

Los futbolistas Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Gareth Bale no están presentes en la gala de los premios 'The Best' de la FIFA que se celebra este lunes en Londres.

El portugués opta al 'The Best' a mejor jugador, junto al egipcio Mohamed Salah y al croata Luka Modric.