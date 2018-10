El portugués Cristiano Ronaldo aseguró que la principal razón de su salida del Real Madrid fue que el presidente, Florentino Pérez, dejó de considerarle indispensable y que la relación entre ambos se enfrió.

"Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos. El presidente me miraba con ojos que no querían decir lo mismo, como si ya no fuera indispensable", aseguró el jugador en una entrevista que mañana publicará la revista "France Football".