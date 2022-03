Cristiano Ronaldo comenzó en trance. Extasiado por reivindicarse ante una de sus víctimas favoritas. Saltó convencido de que podría hacerlo. Se creció, dio toques ante los rojiblancos. Y se fue sin siquiera disparar a portería.

Así fue el triste partido del portugués, de los mejores de su equipo, pero en tareas que no le tocan. Comenzó muy participativo. Como si sus 37 años no se notaran en sus piernas. Como si esa cifra no fuera más que una cifra. Confiaba en que la gasolina durase. Presionó la salida de balón atlética, cayó a banda para reforzar el ataque de la pareja Telles-Sancho y metió miedo a una defensa acostumbrada a verle siempre celebrar goles en su cara.