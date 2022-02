Eliminación copera contra un Segunda como el Middlesbrough, empate contra el Burnley, colista de la Premier League, y Cristiano en su peor racha en 12 años. Todo junto para un Manchester United que se mide al Atlético de Madrid en apenas dos semanas y que no sabe cómo salir del agujero en el que está metido.

Ole Gunnar Solskjaer se fue. Hace ya más de dos meses, pero el rumbo ha cambiado muy poco en Old Trafford. Llegó Ralf Rangnick, y su famosa presión, pero el impulso apenas duró un ratito contra el Crystal Palace. "Esto no es real, si apenas he tenido día y medio de entrenamiento", dijo el técnico alemán tras el triunfo.