Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road Team USA) finalizó tercera en la general de prototipos ligeros del Dakar y se convirtió en la primera mujer española en subirse al podio del histórico rally, tras lo que invitó a “no” dejar “de soñar”.

"¡Podio en el Dakar! No tengo palabras para describir esto. No me puedo creer que hayamos conseguido llegar hasta aquí. Si me preguntas por eso hace un año y dos meses, te diría que todo es un sueño... No dejemos de soñar", compartió en sus redes sociales.