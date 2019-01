Cristo González, delantero canario del Real Madrid, se mostró agradecido por las oportunidades que le está brindando el técnico Santiago Solari, tras el encuentro que midió a su equipo contra el Leganés en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.

El delantero saltó al campo en el minuto sesenta y ocho en sustitución de Francisco Alarcón 'Isco'. Pese a ello no piensa en si tendrá minutos o no en el próximo duelo: "Esa es una decisión en la que no puedo entrar. El míster me está dando confianza y yo estoy intentando agradecérsela en el campo todo lo que puedo. Estoy agradecido por las oportunidades que me está brindando".