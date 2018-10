El delantero colombiano del Huesca Juan Camilo "Cucho" Hernández ha reconocido que en los últimos partidos disputados por el conjunto azulgrana no ha tenido opciones claras de batir la portería rival, pero también está convencido de que "cuando llegue un gol, llegarán los demás".

"En los últimos cuatro partidos no he tenido opciones claras; solo un mano a mano en Eibar que fallé. Estoy muy tranquilo tanto fuera como dentro del campo. Todo tiene su momento. Si haces goles, te multiplican los méritos y soy el delantero, tengo esa obligación de marcar. Cuando no marcas se complica la cosa, pero sé que cuando venga un gol llegarán los otros. Yo trabajaré hasta que lleguen", analizó en su comparecencia tras el entrenamiento del equipo azulgrana en el IES Pirámide.