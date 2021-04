José Ramón, Jota, Cuspinera, entrenador del Movistar Estudiantes, hizo hincapié de cara al partido contra el TD Systems Baskonia en "ser mucho más duros y estar más centrados en defensa".

"Es un equipo muy físico, como todos los de Euroliga, y entonces el tema está en igualar el nivel físico, pero no es sencillo. Lo hemos intentado pero desde que estoy yo no lo hemos conseguido y no sé si las circunstancias de lesiones nos ayudan a igualarlo", dijo Cuspinera a medios del club.