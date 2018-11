El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, dijo este domingo que no duda de que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors se jugará en el estadio Monumental y ante la parcialidad local.

"River nunca quiso jugar con ventaja. Ayer firmamos jugar hoy a las 17, pero no se pudo y está bien. No tengo ninguna duda de que el partido se va a jugar en River y con gente", dijo en rueda de prensa D'Onofrio, quien se encargó de resaltar que el partido no fue "suspendido" sino "pospuesto".