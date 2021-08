La ecuatoriana Neisi Dajomes resaltó este domingo, tras adjudicarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, que hay deportistas, como la también halterista Alexandra Escobar, que merece muchos elogios por ser la única ecuatoriana en este deporte que ha participado en cinco Juegos Olímpicos, y subrayó que ella es su "ídolo".

“No me encuentro aún, no sé en realidad el peso de lo que he alcanzado", dijo ante la reflexión de que es la primera mujer en dar una presea dorada a Ecuador en una olimpiada y anotó que "hay deportistas como Alexandra Escobar que merece también muchos elogios por ser la única mujer en este deporte que ha participado en cinco Juegos Olímpicos. Ella es mi ídolo”, señaló Dajomes en una nota difundida en Ecuador por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).