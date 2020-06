Dalma, hija de Diego Maradona, se sumó a las críticas que hizo el exfutbolista a la serie sobre su vida, afirmó que el foco está en el escándalo y no en su carrera, y aseguró que los productores tuvieron que corregir escenas porque "se dieron cuenta tarde" de que el actor era diestro.

"Tengo un montón de amigos que laburaron (trabajaron) en la serie. Me enteré de un montón de cosas. Nada era real de lo que me contaban. Agradecí que me contarán de que va la serie. Si yo aparezco voy a hacer lo mismo que mi mamá si cuentan algo que no es cierto", dijo Dalma Maradona al canal América.