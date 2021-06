Mikkel Damsgaard, una de las sensaciones de Dinamarca en esta Eurocopa, muestra su admiración por Christian Eriksen, cuya baja por un problema cardíaco le ha abierto el camino a la titularidad y al que califica de "inspiración".

"Christian Eriksen es el mejor con el que he jugado, es una inspiración. Lo he visto jugar mucho, me he fijado mucho en cómo busca los espacios y he tratado de incorporar cosas suyas. Es increíble haber podido estar con él y verlo jugar", afirmó este miércoles en rueda de prensa de la selección danesa.