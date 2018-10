Dani García, jugador del Athletic Club y exjugador del Eibar durante seis temporadas, avanzó este miércoles en Lezama que el domingo, en el choque que medirá a ambos equipos en Ipurua, intentará "aguantar los sentimientos lo mejor posible", pero también "ganar" el partido.

"Intentaré aguantar los sentimientos lo mejor posible porque han sido seis años muy especiales para mí. He dejado a muchos amigos allí, entre semana quedo a comer con muchos y me voy de vacaciones con muchos. Es un partido muy especial porque me enfrento a amigos, pero luego en el terreno de juego todo el mundo quiere ganar", dijo el guipuzcoano tras el entrenamiento de su equipo en Lezama.