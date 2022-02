El jugador Dani García subrayó que el actual técnico, Marcelino García Toral, es "el mejor entrenador que puede tener el Athletic" y, por ello, expresó su deseo de que tanto el asturiano como su cuerpo técnico, que tienen "un nivel muy alto, se queden muchos años" en el club rojiblanco.

"Es el que más me ha exigido en el día a día. He tenido grandes entrenadores como Gaizka (Garitano) o (José Luis) Mendilibar, pero la mejora individual que he tenido con Marcelino ha sido muy grande y, además, me ha hecho coger confianza", destacó el centrocampista en la rueda de prensa que ofreció este viernes en Lezama.