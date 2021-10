El centrocampista neerlandés del Villarreal, Arnaut Danjuma, señaló en declaraciones facilitadas por el club que está "muy feliz" en el club, por el que fichó este verano, agregó que tiene "hambre de hacer aún más cosas", pese a su espectacular arranque de temporada, y agradeció el trato recibido por su entrenador,

“Me siento muy bien aquí. Tengo mucho que agradecerle a Unai Emery, ya que está muy pendiente de mí en los entrenamientos, habla mucho conmigo, y me da mucha confianza. Además, el club y el presidente tenían mucha confianza en mí desde el primer momento y eso es muy importante. A lo que se añade que me he adaptado muy bien al club y a su cultura, lo que en lo está poniendo más fácil. Estoy bien aquí, y debo agradecer al entrenador, ya que es el que me hace rendir en el campo”, apuntó.