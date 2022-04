El centrocampista del Espanyol Sergi Darder explicó este jueves que la clave del proyecto que le gustaría para el club es que todos miren “hacia arriba” y, pese a insistir de forma clara en su voluntad de renovar, sí lo enumeró como uno de los factores relevantes en su futuro.

En cualquier caso, Darder, en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, explicó que no tiene prisa por abordar su futuro, ya que acaba su contrato en 2023: “No lo veo primordial, porque me queda un año y estoy tranquilo. Todo el mundo sabe que estoy contento en el club. No estoy preocupado”.