El centrocampista del Espanyol Sergi Darder será baja para el partido contra el Barcelona, en el Camp Nou, debido a la segunda amarilla que vio el domingo en la tangana final del encuentro frente al Sevilla en el RCDE Stadium.

El futbolista vio la segunda cartulina y se disculpó después a través de las redes sociales: "Me gustaría disculparme por lo sucedido después del partido. No voy a poner excusas, simplemente reconocer que me he equivocado, pero siempre voy a defender a mi club y afición".