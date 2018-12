El centrocampista del RCD Espanyol, Sergi Darder (c), celebra un gol ante el Villarreal, en el RCDE Stadium, en Cornellá. EFE/Archivo

El centrocampista del Espanyol Sergi Darder, después de cinco derrotas consecutivas en LaLiga, afirmó este miércoles tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva que son "buenos", que deben de creérselo y también "demostrarlo".

En este sentido, el mallorquín se mostró positivo e insistió en el 'darderismo', una palabra acuñada por los pericos tras las palabras del medio en pretemporada, en las que afirmó, de forma no literal, que el objetivo del grupo era ganar la Liga: "No cambiará mi discurso ahora. Los mensajes negativos no van conmigo".