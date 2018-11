En su mirada todavía se notan las ganas y la ilusión por darlo todo hasta el final. "Jugaré estos seis últimos torneos como siempre, al máximo. Tengo la motivación suficiente para hacerlo bien", explica un David Ferrer que afronta desde enero sus últimos meses como tenista profesional.

Y es que para una leyenda como es el tenista de Jávea, estos dos últimos años no han sido nada sencillos, lejos de su mejor nivel y sin sentirse al 100%. "Cuando no ganas los partidos que estás acostumbrado a ganar o no puedes jugar los torneos que te gustaría, creo que es un buen momento para dejarlo y abrir una nueva etapa en tu vida", comenta a sus 36 años en un acto en el que ejerce como embajador del último Peugeot 508.