El central del Espanyol David López ha afirmado en el acto de su renovación hasta el 30 de junio de 2023 que su voluntad "siempre ha sido seguir" en el club y está "muy contento por alargar el contrato".

El futbolista ha mostrado su deseo de "aclarar" algunas informaciones durante las últimas semanas: "Se han dicho cosas que no son verdad, como que quería irme, y siempre le he dado prioridad al Espanyol. Me ha dolido que se dudara de mi lealtad hacia el club".