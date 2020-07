El Real Madrid se impuso al Getafe (1-0) gracias a un gol del español Sergio Ramos de penalti que anotó ante David Soria, quien reconoció tras el partido que pensó que el capitán madridista “iba a imitar el ‘panenka’ de Messi” frente al Atlético de Madrid el pasado martes, pero se equivocó y no pudo detener la pena máxima, aunque acertó el lado.

“Tú ves los penaltis y luego tomas una decisión, aguantas por si lo pega a lo ‘panenka’, aguanté y luego llegar era complicado llegar. Vi el otro día el penalti de Messi y pensé que lo iba a imitar. En el Sevilla me metió uno así, sé que le gusta. Tomé esa decisión, pero no lo he acertado”, dijo a Movistar +.