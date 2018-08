El mediofondista español Alvaro de Arriba, que terminó séptimo en la final de los 800 metros en los Europeos de Berlín, reconoció estar triste y decepcionado consigo mismo.

"La verdad es que estoy triste y decepcionado conmigo mismo porque la verdad es que he tenido dudas en carrera que no debería tener porque físicamente me encuentro perfecto", dijo al final de la competición.