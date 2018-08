El corredor español David de la Cruz aseguró este jueves que "ser líder" del poderoso Team Sky en la Vuelta a España que comienza el sábado en Málaga "es un orgullo" y espera "estar a la altura" compartiendo la responsabilidad con el excampeón del mundo Michael Kwiatkowski.

"Ser líder es un orgullo. Es algo bonito. Entrenando estos días ya me he dado cuenta de ello porque había gente que me saludaba y me lo decía. Te gusta que la gente te tenga en cuenta y concitar la atención de tu país es bonito y espero estar a la altura", dijo quien se perfila como uno de los corredores españoles llamados a brillar en la tercera grande por etapas de la temporada.