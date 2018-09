El seleccionador nacional sub-21 de fútbol masculino, Luis De La Fuente, ha confirmado esta tarde que para el encuentro que juegan mañana ante Irlanda del Norte pondrán "el mejor once posible para agradar y ganar", pese a que el pasado viernes, al ganar al Albania (3-0), ya lograron el objetivo de clasificarse para el Europeo de la categoría.

De La Fuente ha apelado al "respeto a la afición de Albacete" a la hora de reiterar que no "habrá rotaciones como tal" en el enfrentamiento de mañana, y ha remarcado que "cualquier jugador que salga en el once inicial y que no estuviera el otro día lo hará porque es el ideal para formar un bloque que supere al rival".