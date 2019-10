El seleccionador español Sub-21 Luis de la Fuente (c), compareció ante los medios de comunicación tras dar la lista de 23 convocados para los partidos contra Alemania el 10 de octubre y Montenegro el 15 en la que no está la joven irrupción del Barcelona Ansu Fati, al que valorará “cuando pueda ser seleccionado”. EFE/Emilio Naranjo

El seleccionador español Sub-21 Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación tras dar la lista de 23 convocados para los partidos contra Alemania el 10 de octubre y Montenegro el 15 en la que no está la joven irrupción del Barcelona Ansu Fati, al que valorará “cuando pueda ser seleccionado”.

“No está porque de momento no puede ser seleccionado, cuando lo pueda ser lo valoraremos. No conozco los detalles legales, simplemente no es seleccionable y eso es todo. Cualquier jugador que sea seleccionable es susceptible de venir”, declaró el entrenador sobre si había valorado contar con Fati en su lista.