Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, se mostró “optimista” porque le puedan quitar la tarjeta roja a Óscar Mingueza frente a Italia por una supuesta agresión, que no se vio en las imágenes, ya que considera que “es un gran momento para hacer justicia y dar una lección a los jóvenes”.

“El recurso se presentó en tiempo y estamos esperando una respuesta. No sabemos todavía qué va a suceder. Si me permitís, quiero ser optimista porque es un gran momento para hacer justicia y dar una lección a los futbolistas jóvenes para hacer ver que en el fútbol la trampa no vale. Una víctima de una agresión, hacerle pagar cuando no ha tenido ninguna responsabilidad. Me encantaría que se interpretara así”, dijo en rueda de prensa.