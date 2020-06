El pívot de los Brooklyn Nets, DeAndre Jordan, informó este lunes, que dio positivo al coronavirus y no estará con el equipo cuando el próximo mes se reinicie la competición de liga en la "burbuja" de Orlando (Florida).

"Me enteré anoche y volví a confirmar hoy que he dado positivo por COVID-19 mientras volvía a la competición", escribió Jordan en Twitter. "Como resultado de esto, no estaré en Orlando para la reanudación de la temporada".