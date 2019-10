El noruego Martin Oedegaard durante el partido de fútbol del Grupo F clasificatorio para la UEFA Euro 2020 entre Noruega y España disputado hoy en el estadio Ullevaal en Oslo, Noruega.EFE/EPA/Terje Pedersen NORWAY OUT NORWAY OUT

El centrocampista noruego Martin Ødegaard se mostró contrariado por el empate de su equipo contra España en el partido de clasificación a la Eurocopa 2020 disputado este sábado en Oslo y aseguró que su equipo había merecido la victoria.

"Me voy un poco molesto por no ganar, aunque ha habido otros partidos en los que me he ido más molesto. Es un gran resultado, pero creo que merecimos los tres puntos", afirmó al canal noruego TV2 al término del encuentro el jugador del Real Madrid, cedido esta temporada en la Real Sociedad.