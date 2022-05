El ex seleccionador nacional Vicente del Bosque (i) posa con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (c), el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo (c) y el ex delantero del Real Madrid, Fernando Morientes (d) durante la presentación del Campus 'Vicente Del Bosque Football Academy' este jueves en Madrid. EFE/ Emilio Naranjo