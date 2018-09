El tenista argentino Juan Martín del Potro, número cuatro del mundo, regresó este martes a su país tras caer en la final del Abierto de los Estados Unidos ante el serbio Novak Djokovic y reveló que no creía llegar hasta esa instancia y que su próximo objetivo es clasificarse al Masters de Londres.

"Nunca me imaginé volver a una final de US Open. Cuando regresé al tenis empecé a conseguir logros muy importantes que tampoco los esperaba. Me fui sorprendiendo del nivel que tenía, de los logros que conseguía, hasta llegar a jugar otra final del US Open después de nueve años, que tampoco me lo esperaba, sinceramente", dijo el jugador, conocido como 'la Torre de Tandil, en entrevistas a varios medios.