El tenista argentino Juan Martín del Potro, campeón del Abierto de los Estados Unidos de 2009 y exnúmero 3 del mundo, dijo este lunes que el martes será operado en Estados Unidos por cuarta vez en menos de tres años de la rodilla derecha, y que sueña con poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Me encuentro en Chicago, hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chala. Una de las noticias es que mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla. Hemos probado muchos tratamientos alternativos y conservadores y no tuve buenos resultados", dijo Del Potro en un vídeo que compartió en sus redes sociales.