El tenista argentino Juan Martín del Potro confirmó que este sábado será operado en Barcelona (España) de la rodilla derecha tras la fractura de rótula que sufrió el miércoles en el torneo de Queen's en Londres, algo que, dijo, le sumerge en la tristeza y le hace dudar de si ése fue su último partido.

"Mañana ya voy a ser operado y no puedo hablar mucho más que eso. No sé qué va a pasar más adelante. Ojalá que pueda recuperarme bien y pueda volver a tener salud en mi rodilla, y si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé", dijo este viernes el de Tandil en un vídeo que subió a su cuenta de Instagram.