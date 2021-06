El tenista argentino Juan Martín del Potro, que el martes anunció que no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio por una lesión en la rodilla derecha, dijo este viernes que "es frustrante y doloroso no lograr los objetivos", pero más aún no "intentarlo".

El campeón del Abierto de los Estados Unidos de 2009 y exnúmero 3 del mundo fue operado hace tres meses en Estados Unidos por cuarta vez en menos de tres años de la rodilla derecha.