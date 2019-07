El internacional español Denis Suárez afirmó este jueves, durante su presentación como nuevo jugador del Celta de Vigo, que para él es "un sueño volver a casa", por eso rechazó otras ofertas de clubes que competirán en la Liga de Campeones.

"Siempre he dicho que me quedó esa espinita de no poder jugar en el primer equipo. Quiero agradecer al club el esfuerzo que ha hecho. El Celta está cambiado, todo ha mejorado. Estoy deseando empezar lo antes posible y devolver al celtismo la ilusión que me está transmitiendo por las redes sociales, mensajes y por la calle", comentó.