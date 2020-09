El futbolista neerlandés Memphis Depay, que tiene aún un año de contrato con el Olympique de Lyon, confirmó que existe interés del Barcelona y del AS Roma por ficharlo.

“No he escuchado mucho de mi agente, así que vamos a esperar. Sé que hay interés, pero más allá de eso no tengo nada que decir”, dijo el delantero tras el partido este lunes entre Países Bajos e Italia, cuando un periodista de la cadena NOS le preguntó por las informaciones que lo vinculan con el Barcelona y el AS Roma.