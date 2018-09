Eusebio Di Francesco, técnico del Roma, restó importancia a la salida del portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid, situando la grandeza del club por encima de las individualidades, augurando títulos esta temporada y asegurando que "no es el Real Ronaldo".

"No me parece justo hablar de si es peor este Real Madrid sin Cristriano. En Italia, como en España, se emiten juicios con demasiada prisa. Asensio es un jugadores que me gusta muchísimo porque es el futuro del Real. No es Crisitano pero trabaja muy bien para el equipo y lo que expresa en el juego tiene un nivel muy alto", opinó en su análisis.