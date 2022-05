El argentino Diego Cocca, entrenador del campeón Atlas, destacó la determinación y la actitud de su equipo para golear por 3-0 a los Tigres UANL en el partido de ida de la semifinal del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano.

"Este equipo me emociona, no para de correr, de presionar, de ir para adelante, la actitud del equipo es la que hace el gran cambio y hoy pudimos ser contundentes, ganar 3-0, que no es fácil, pero más allá del resultado, los jugadores no dejan de luchar, de creer y no conformarse", dijo en conferencia de prensa.