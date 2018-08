El portero españolista Diego López aseguró este jueves tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva que se encuentra en su "mejor momento", que quiere "demostrarlo en el campo", y aseguró que su meta desde el inicio es "luchar por la titularidad".

En cuanto a su futuro, el gallego explicó que su intención es seguir de blanquiazul: "Me quedan dos años de contrato y quiero cumplirlos. Pero mi intención es continuar de forma positiva, no de cualquier manera, siendo protagonista y devolviendo la confianza que me han dado".