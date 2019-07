Ilimane Diop, preseleccionado con el equipo español para el Mundial de China de baloncesto, se mostró ilusionado con la posibilidad de jugar un gran campeonato con España y afirmó que aunque "todavía no ha llegado" su "momento" está seguro de que "llegará".

"Todavía no me ha llegado el momento de poder jugar un gran campeonato con España, pero nunca sabes. Mi trabajo es estar aquí y dar mi máximo. La toma de decisiones no es cuestión mía, pero espero que un día u otro llegará ese momento", dijo el pívot nacido en Dakar, Senegal.