El serbio Novak Djokovic aseguró que el ránking ya no es una prioridad para él y que va a afectar a otros tenistas más que a él, pese a que perderá 2.000 puntos por la decisión de la ATP de no entregar puntos ante la prohibición de Wimbledon de competir a rusos y bielorrusos.

"Va a afectar más a otros tenistas que a mí", dijo Djokovic en rueda de prensa. "No quiero decir que no son importantes, pero para mí no lo son tanto como antes. Ahora no persigo el ránking como antes, cuando quería romper el récord de Federer. No es tan importante en términos de prioridad. No he podido defender 4.000 puntos entre Australia y aquí, eso me afecta, pero mis prioridades son otras".