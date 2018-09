El serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer se unen al español Rafael Nadal, número uno del mundo, en la lista de clasificados a las Nitto Finales ATP que tendrán lugar en The O2 en Londres del 11 al 18 de noviembre.

El cinco veces campeón Djokovic logró su plaza entre los ocho mejores del año por undécima vez tras alcanzar la final del US Open al superar a Kei Nishikori en semifinales, algo que también significó la clasificación automática de Roger Federer por decimosexta temporada, como resultado de la norma del campeón de Grand Slam, que se clasifica si tiene garantizado acabar entre el No. 8 y el No. 20 de la Carrera ATP A Londres.