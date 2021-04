El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo este miércoles que no le extrañó que haya ganado "el sentido común" al naufragar en Europa el proyecto de una docena de grandes clubes de crear una Superliga privada y excluyente.

"Me parece muy bien que haya ganado la pirámide del fútbol", subrayó el dirigente paraguayo, quien apuntó que no se puede jugar ese deporte "si no hay competitividad".