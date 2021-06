En sus primeros años en Grandes Ligas, cuando pertenecía a los Tigres de Detroit, el dominicano Fernando Rodney recibió del panameño Mariano Rivera un consejo que lo encaminó a ser el histórico cerrador en el que se convirtió.

"Una noche le pregunté a Mariano cómo se preparaba después de fallar y me dijo que me olvidara de lo que pasó y no lo llevara a mi casa ni al 'clubhouse' porque mañana había un juego nuevo", explicó este domingo a Efe el lanzador.