27 may. 2022

Tras la eliminación este jueves de los Dallas Mavericks ante los Golden State Warriors, Luka Doncic admitió que no tuvo su día en el quinto y definitivo partido de la final del Oeste (120-110) pero se mostró muy orgulloso de la temporada de su equipo.

"No me gusta perder, especialmente así. He jugado terrible. Pero si hablamos de nuestra temporada, estoy muy orgulloso de este equipo", afirmó a los medios.