El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) llega confiado al Gran Premio de España de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera pero expectante por conocer cuál será el rendimiento de su moto con el nuevo asfalto.

"El año pasado se me dio muy bien la carrera aquí, tenía más ritmo que los años anteriores, pero éste año hay asfalto nuevo y veremos si nos afectará de manera positiva o negativa", reconoció el italiano, quien añadió que "va a ser diferente, porque el nuevo asfalto será crucial y no podemos saber qué nos deparará la carrera, pero no sé por qué no iba a tener el mismo ritmo que el año pasado".