El venezolano Rafael Dudamel explicó este miércoles en su presentación como nuevo entrenador del Atlético Mineiro brasileño los motivos que le llevaron a abandonar la Vinotinto, entre ellos la falta de "tranquilidad para trabajar" y una "ruptura" de entendimiento con los directivos de la federación.

"El término de mi ciclo en la selección no fue como yo quería, pero entendí y sentí que ya había una ruptura con los directivos en la comunicación y el respeto que no permitían, que no hacían conveniente, continuar en la selección porque no había tranquilidad para trabajar", confesó Dudamel en su primera rueda de prensa en Belo Horizonte.