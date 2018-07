El holandés Tom Dumoulin (Sunweb) dijo durante la jornada de descanso del Tour que se encuentra en mejor estado físico que en el pasado mes de mayo cuando corrió el Giro, pero mostró sus dudas sobre cómo estará en la tercera semana de carrera.

"Las últimas dos semanas me he sentido un poco más fuerte que durante el Giro, pero me pregunto cómo estaré en la tercera semana después de hacer una gran vuelta. Esa es una respuesta que puedo dar en una semana", señaló Dumoulin.