16 may. 2019

EFE Buenos Aires 16 may. 2019

Gustavo Dybala dijo que "hay muchas posibilidades" de que su hermano Paulo "salga" de Juventus porque está "incómodo", al igual que "muchos jugadores", y también aseguró que sería "injusto" si el atacante queda fuera de la Copa América de Brasil para que jueguen Sergio Agüero o Ángel Di María.

"Hay posibilidades de que Paulo salga, las hay. Paulo necesita un cambio. Hay muchas posibilidades de que Paulo salga. Hay muchos jugadores de Juventus que están incómodos, no solo Paulo. Pasa que es más fácil pegarle a Paulo que a los otros. Paulo no está cómodo y no va a ser el único que se va a ir de Juventus", dijo Gustavo a Radio Impacto, de Córdoba, provincia natal del delantero.