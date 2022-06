El internacional bosnio Dzanan Musa, MVP de la Liga Endesa esta temporada, anunció este viernes en Sarajevo que no renovará con el Río Breogán de Lugo y que fichará por otro club, aunque no quiso revelar aún cuál.

"Agradezco al Breogán que me haya dado la oportunidad de mostrar todo lo que he aprendido. Me vuelvo a otro desafío, y pronto se conocerá cuál es el nuevo club", señaló el alero en declaraciones a los medios locales.